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Промес включен в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошел в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией.

25 марта «оранжевые» сыграют в Софии с Болгарией в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

Отметим, что в сборную Болгарии вызван другой полузащитник «Спартака» – Ивелин Попов.

А через три дня сборная Голландии проведет в Амстердаме товарищеский матч с Италией.

Напомним, после четырех туров отборочного турнира ЧМ-2018 Голландия занимает второе место в группе A, отставая на три очка от Франции. Болгария идет четвертой с шестью очками.

Добавим, что на счету Промеса два гола в 16 матчах за сборную.

В субботу 25-летний полузащитник «Спартака» забил седьмой гол в сезоне, отличившись в матче 20-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1).

Матч

Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)

Голы

Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш

Предупреждения:

Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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