Промес включен в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошел в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией.

25 марта «оранжевые» сыграют в Софии с Болгарией в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

Отметим, что в сборную Болгарии вызван другой полузащитник «Спартака» – Ивелин Попов.

А через три дня сборная Голландии проведет в Амстердаме товарищеский матч с Италией.

Напомним, после четырех туров отборочного турнира ЧМ-2018 Голландия занимает второе место в группе A, отставая на три очка от Франции. Болгария идет четвертой с шестью очками.

Добавим, что на счету Промеса два гола в 16 матчах за сборную.

В субботу 25-летний полузащитник «Спартака» забил седьмой гол в сезоне, отличившись в матче 20-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1).