Промес включен в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией
Полузащитник «Спартака»
Квинси Промес вошел в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией
и Италией.
25 марта «оранжевые» сыграют в Софии с Болгарией в рамках отборочного турнира чемпионата мира.
Отметим, что в сборную Болгарии вызван другой полузащитник «Спартака» – Ивелин Попов.
А через три дня сборная Голландии проведет в Амстердаме товарищеский матч с Италией.
Напомним, после четырех туров отборочного турнира ЧМ-2018 Голландия занимает второе место в группе A, отставая на три очка от Франции. Болгария идет четвертой с шестью очками.
Добавим, что на счету Промеса два гола в 16 матчах за сборную.
В субботу 25-летний полузащитник «Спартака» забил седьмой гол в сезоне, отличившись в матче 20-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1).
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция