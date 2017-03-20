Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 3Зауралье
Хоккей  Ирбис1 : 1Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ВФВ оштрафовала доигровщика «Енисея» Спиридонова на 10 тысяч рублей

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) приняла решение оштрафовать доигровщика красноярского «Енисея» Алексея Спиридонова за грубое поведение, сообщается на сайте ВФВ.

Спиридонов заплатит 10 тысяч рублей за нарушения, допущенные в матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Енисей» в гостях уступил нижневартовскому «Югра-Самотлору» со счетом 1-3.

Дисциплинарная комиссия предупредила «Енисей» о недопустимости грубого поведения членов команды на соревнованиях.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Енисей» выбирает талисман клубаКрасноярский «Енисей» объявил о выборе талисмана команды. Об этом сообщает официальный сайт волейбольного клуба.Краснодарское «Динамо» не вышло на матч с «Енисеем» из-за долгов по зарплатеИгроки мужского «Динамо» (Краснодар) отказались выходить на матч 17-го тура суперлиги с «Енисеем» из Красноярска из-за долгов по зарплате. В связи с этим гостям засчитана техническая победа со счетом 3-0 (25:0, 25:0, 25:0).Казанский «Зенит» в гостях разгромил «Енисей»Волейболисты казанского «Зенита» уверенно переиграли на выезде красноярский «Енисей» в матче 15-го тура чемпионата России.Мусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезонеМусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезонеПоловина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках, которые справились с проблемами.Ильиных, Воронков и другие разочарования волейбольного сезонаИльиных, Воронков и другие разочарования волейбольного сезонаПоловина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, от которых мы ждали большего.Казанский «Зенит» разгромил «Енисей» и упрочил лидерство в ЧРВолейболисты казанского «Зенита» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России уверенно обыграли «Енисей» из Красноярска.«Жена была беременная, а меня задержали за пьянку»«Жена была беременная, а меня задержали за пьянку»Как звезды спорта попадали в неприятные ситуации из-за злоупотребления алкоголем.Московское «Динамо» в первом матче после возвращения Маричева обыграло «Енисей»Волейболисты московского «Динамо» переиграли красноярский «Енисей» в выездном матче шестого тура чемпионата России.«Енисей» одержал первую победу в СуперлигеКрасноярский «Енисей» одержал первую победу в розыгрыше мужской суперлиги.Пламен Константинов: Когда у «Енисея» полетела подача, стало очень сложноГлавный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов после победы своей команды в выездном матче третьего тура чемпионата России над «Енисеем» отметил напряженный характер матча.«Енисей» обыграл «Газпром-Югра» на предварительном этапе Кубка РоссииВолейболисты «Енисея» на домашней арене обыграли «Газпром-Югра» в матче предварительного этапа Кубка России.«Енисей» начал выступления в Кубке России с победы над «Университетом»Волейболисты «Енисея» в матче предварительного этапа Кубка России нанесли поражение «Университету».Алексей Спиридонов: Однажды в гостинице сорвали со стены огнетушитель и бегали друг за другом голымиДоигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов рассказал о самом необычном отпуске, который он проводил. Это произошло во времена, когда он был игроком молодежного состава «Искры».Кривец и Янутов пополнили «Енисей»Красноярский «Енисей» подписал контракты с центральным блокирующим Александром Кривцом и либеро Александром Янутовым, сообщает официальный сайт клуба.Янутов перейдет в «Енисей»32-летний либеро Александр Янутов продолжит карьеру в красноярском «Енисее».Дмитрий Леонтьев перейдет в «Енисей»Доигровщик новокуйбышевской «Новы» Дмитрий Леонтьев продолжит карьеру в красноярском «Енисее».Связующий сборной США может перейти в «Енисей»Американский связующий турецкого «Аркаса» Кавика Шоджи близок к переходу в красноярский «Енисей», сообщает «БИЗНЕС Online».Алексей Спиридонов: Тяжело играть, когда оба твои конкурента – лучшие доигровщики в миреВолейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов прокомментировал свое решение перейти в «Енисей».Алексей Спиридонов продолжит карьеру в красноярском «Енисее»Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов продолжит карьеру в красноярском «Енисее», сообщает «Бизнес Online».Воронков и Мочалов продлили контракты с «Енисеем»Диагональный Филипп Воронков и доигровщик Александр Мочалов продлили контракты с красноярским «Енисеем», в котором они провели сезон-2015/16.
Футбол
Промес включен в окончательный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией
Формула-1
Франц Тост: У Квята огромный природный талант, ему просто надо все собрать воедино
Биатлон
Дмитрий Васильев: IBU думал над тем, как не дисквалифицировать Фуркада, а оправдать
Футбол
Марио Фернандес: ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год – не исключение
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Алексей Спиридонов
Алексей Спиридоноввсе новости