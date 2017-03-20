ВФВ оштрафовала доигровщика «Енисея» Спиридонова на 10 тысяч рублей
Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) приняла решение оштрафовать доигровщика красноярского «Енисея» Алексея Спиридонова за грубое поведение, сообщается на сайте ВФВ.
Спиридонов заплатит 10 тысяч рублей за нарушения, допущенные в матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Енисей» в гостях уступил нижневартовскому «Югра-Самотлору» со счетом 1-3.
Дисциплинарная комиссия предупредила «Енисей» о недопустимости грубого поведения членов команды на соревнованиях.
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