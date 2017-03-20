ВФВ оштрафовала доигровщика «Енисея» Спиридонова на 10 тысяч рублей

Красноярский «Енисей» объявил о выборе талисмана команды. Об этом сообщает официальный сайт волейбольного клуба.

«Енисей» выбирает талисман клуба Красноярский «Енисей» объявил о выборе талисмана команды. Об этом сообщает официальный сайт волейбольного клуба.

Игроки мужского «Динамо» (Краснодар) отказались выходить на матч 17-го тура суперлиги с «Енисеем» из Красноярска из-за долгов по зарплате. В связи с этим гостям засчитана техническая победа со счетом 3-0 (25:0, 25:0, 25:0).

Краснодарское «Динамо» не вышло на матч с «Енисеем» из-за долгов по зарплате

Краснодарское «Динамо» не вышло на матч с «Енисеем» из-за долгов по зарплате Игроки мужского «Динамо» (Краснодар) отказались выходить на матч 17-го тура суперлиги с «Енисеем» из Красноярска из-за долгов по зарплате. В связи с этим гостям засчитана техническая победа со счетом 3-0 (25:0, 25:0, 25:0).

Казанский «Зенит» в гостях разгромил «Енисей» Волейболисты казанского «Зенита» уверенно переиграли на выезде красноярский «Енисей» в матче 15-го тура чемпионата России.

Половина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках, которые справились с проблемами.

Мусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезоне

Мусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезоне Половина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках, которые справились с проблемами.

Половина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, от которых мы ждали большего.

Ильиных, Воронков и другие разочарования волейбольного сезона Половина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, от которых мы ждали большего.

Казанский «Зенит» разгромил «Енисей» и упрочил лидерство в ЧР Волейболисты казанского «Зенита» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России уверенно обыграли «Енисей» из Красноярска.

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«Жена была беременная, а меня задержали за пьянку» Как звезды спорта попадали в неприятные ситуации из-за злоупотребления алкоголем.

Московское «Динамо» в первом матче после возвращения Маричева обыграло «Енисей» Волейболисты московского «Динамо» переиграли красноярский «Енисей» в выездном матче шестого тура чемпионата России.

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов после победы своей команды в выездном матче третьего тура чемпионата России над «Енисеем» отметил напряженный характер матча.

Пламен Константинов: Когда у «Енисея» полетела подача, стало очень сложно

Пламен Константинов: Когда у «Енисея» полетела подача, стало очень сложно Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов после победы своей команды в выездном матче третьего тура чемпионата России над «Енисеем» отметил напряженный характер матча.

«Енисей» обыграл «Газпром-Югра» на предварительном этапе Кубка России Волейболисты «Енисея» на домашней арене обыграли «Газпром-Югра» в матче предварительного этапа Кубка России.

«Енисей» начал выступления в Кубке России с победы над «Университетом»

«Енисей» начал выступления в Кубке России с победы над «Университетом» Волейболисты «Енисея» в матче предварительного этапа Кубка России нанесли поражение «Университету».