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Авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу, снявшему с рейса волейболиста Кимерова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Авиакомпания «Победа» опубликовала пресс-релиз на своем официальном сайте. В нем она благодарит экипаж самолета, который снял с рейса волейболиста «Факела» (Новоуренгойск) Александра Кимерова.

«Низкобюджетная авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу, выполнявшему рейс DP422 12 марта 2017 года, за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров. Экипаж принял решение об отказе в перевозке спортсмену Александру Кимерову за нарушение правил авиакомпании и угрозы устроить «шоу» после взлета.

«Победа» уважает и ценит каждого клиента, не взирая на его статус, и не считает допустимым нарушения правил перевозки со стороны «звездных» пассажиров. Любому пассажиру будет незамедлительно отказано в перевозке в случае нарушения правил авиакомпании, оскорбления членов экипажа и заявлений с угрозами.


Пассажир Кимеров уже пользовался услугами авиакомпании «Победа» в октябре 2016 года и, следовательно, знал о наличии платной услуги по выбору мест повышенной комфортности. В марте 2017 года перед вылетом из Самары он оплатил услугу выбора обычного места 18D (у прохода, без дополнительного пространства для ног), что подтверждает его сознательный отказ от оплаты места с увеличенным пространством для ног», - говорится в пресс-релизе.  

Отметим, что Кимеров, по его словам, физически не сумел разместиться на своем кресле и был вынужден выставить колени в проход. Рост игрока – 215 сантиметров. Стюардесса отказалась пересадить его на место у аварийного входа. В итоге спортсмен был снят с рейса с помощью полиции.

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