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Константин Генич: «Зенит» играет старательно, но, как мне кажется, при Виллаш-Боаше уже вели бы 2:0

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный матчу 20-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом», который завершился победой сине-бело-голубых (2:0).

«Зенит» играет старательно, но, как мне кажется, при Виллаш-Боаше уже вели бы 2:0. По-моему, суеты многовато. Но должны дожать», – написал Генич.

Матч

Зенит - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)

Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)

Предупреждения:

Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

 

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