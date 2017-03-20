Константин Генич: «Зенит» играет старательно, но, как мне кажется, при Виллаш-Боаше уже вели бы 2:0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный матчу 20-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом», который завершился победой сине-бело-голубых (2:0).

«Зенит» играет старательно, но, как мне кажется, при Виллаш-Боаше уже вели бы 2:0. По-моему, суеты многовато. Но должны дожать», – написал Генич.