Константин Генич: «Зенит» играет старательно, но, как мне кажется, при Виллаш-Боаше уже вели бы 2:0
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный матчу 20-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом», который завершился победой сине-бело-голубых (2:0).
«Зенит» играет старательно, но, как мне кажется, при Виллаш-Боаше уже вели бы 2:0. По-моему, суеты многовато. Но должны дожать», – написал Генич.
Зенит играет старательно, но, как мне кажется, при Виллаш-Боаше уже вели бы 2-0... по-моему, суеты многовато. Но должны дожать— Genich Konstantin (@GenichK) 19 марта 2017 г.
Матч
Голы
Кришито 52 (1:0 - пен.). Данни 53 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Нету, Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Жулиано (Молло, 81), Дзюба, Кокорин (Кержаков, 74)
Арсенал: Габулов, Иванов (Буранов, 77), Комбаров, Сунзу, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров (Власов, 49), Александров, Расич (Шевченко, 67)
Предупреждения:
Кокорин, 36; Эрнани, 61 - Габулов, 53
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция