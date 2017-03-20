Ганский судья пожизненно дисквалифицирован за манипуляцию исходом матча ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба ФИФА, ганский рефери Джозеф Лампти дисквалифицирован за влияние на результат встречи третьего отборочного раунда ЧМ-2018 в африканской зоне между сборными ЮАР и Сенегалом.

«Более детальная информация относительно матча ЮАР - Сенегал будет обнародована после принятия окончательного решения», – говорится в сообщении ФИФА.

Напомним, Встреча ЮАР – Сенегал состоялась 12 ноября 2016 года в южноафриканской Полокване и завершилась победой хозяев.