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Ганский судья пожизненно дисквалифицирован за манипуляцию исходом матча ЧМ-2018

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Как сообщает пресс-служба ФИФА, ганский рефери Джозеф Лампти дисквалифицирован за влияние на результат встречи третьего отборочного раунда ЧМ-2018 в африканской зоне между сборными ЮАР и Сенегалом.

«Более детальная информация относительно матча ЮАР - Сенегал будет обнародована после принятия окончательного решения», – говорится в сообщении ФИФА.

Напомним, Встреча ЮАР – Сенегал состоялась 12 ноября 2016 года в южноафриканской Полокване и завершилась победой хозяев.

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