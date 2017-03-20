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Похищенная после Супербоула форма игрока «Нью-Инглэнд» Брэди найдена за пределами США

Источник:  Sports IllustratedКомментарии

Найдена форма, похищенная у игрока клуба НФЛ «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Тома Брэди. Об этом сообщают американские СМИ.

Как информирует Sports Illustrated, форма была найдена за пределами США (не уточняется, в какой именно стране). По данным ФБР, ее украл один из иностранных журналистов. Пока нет информации и о том, как и когда спортсмен получит свою форму обратно.

Напомним, что в Супербоуле «Нью-Инглэнд» в финале победил «Атланту» (34:28). После матча Брэди заявил, что его форма была украдена.





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