Дмитрий Васильев: Коукалова поступила по-хамски, это надо жестко пресекать

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о вчерашнем инциденте на 9-м этапе Кубка по биатлону в Холменколлене, когда во время награждения Габриэла Коукалова отказалась пожать руку Андерсу Бессебергу.

- Габриэла Коукалова отказалась пожать руку президенту IBU Андерсу Бессебергу. Почему?

- Даже не хочу вникать, почему спортсменка не пожала руку руководителю федерации. Биатлонист, вне зависимости от его статуса, должен заниматься своим делом – быстро бегать и метко стрелять. На этом полномочия спортсмена заканчиваются. Комитет по этике должен наказать Коукалову как минимум денежным штрафом. Она поступила по-хамски.

Если Коукалову не накажут, уверен, в следующем сезоне таких умников будет не мало, и все будут указывать руководителям федерации, что и как те должны делать. Такое надо пресекать самым жестким способом, - сказал Васильев.

Вчера в норвежском Холменколлене завершился последний этап Кубка мира. Сборная России завоевала две медали – золотую и бронзовую, обе – в активе Антона Шипулина.