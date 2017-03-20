Усть-каменогорское «Торпедо» вышло вперед в серии, переиграв в пятом матче «Динамо СПб»
«Динамо СПб» в четвертьфинальном матче плей-офф ВХЛ в гостях уступило «Торпедо» со счетом 3:4.
В составе динамовцев по шайбе забросили Кирилл Тамбиев, Сергей Шестаков и Александр Шевченко. У хозяев отличились Никита Михайлис, Максим Беляев, Евгений Белухин и Леонид Метальников.
Счет в серии стал 3-2 в пользу усть-каменогорского клуба.
Следующий матч команды проведут 22 марта в Петербурге.
Матч
Торпедо У-К - Динамо СПб - 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)
Голы:
Михайлис (Игнашин), 3:40 (1:0). Беляев (Сауторн), 4:12 (2:0). Тамбиев К. 24:30 (2:1). Шестаков 31:48 (2:2). Белухин (Шин), 33:33 (3:2 - бол.). Шевченко (Назаревич, Щегольков), 35:13 (3:3). Метальников (Архипов, Ибатуллин), 36:24 (4:3 - бол.).
Место и дата
20 марта 14:00, ДС имени Александрова, Онлайн-трансляция
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