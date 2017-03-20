Жозе Моуринью: «Бавария» доминирует в Бундеслиге за счет игроков дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об уровне английской Премьер-лиги, а также объяснил, почему мюнхенская «Бавария» продолжает доминировать в чемпионате Германии.

«У «МЮ» богатая история, но доминировать в чемпионате Англии на протяжении долгого времени просто невозможно. Будь вы тренером «Манчестер Сити» или «Ливерпуля», у вас все равно нет никаких шансов, поскольку сейчас в Премьер-лиге ведется немного другая игра. В Англии у клубов есть определенная сила, я имею ввиду возможности на трансферном рынке.

Вот, например, мюнхенская «Бавария». Вы знаете, почему этот клуб доминирует в чемпионате Германии уже столько лет? Они скупают лучших игроков дортмундской «Боруссии». Вот и все. Мы помним, что в эту команду сначала пришел Марио Гетце, потом отправился Роберт Левандовски, а минувшим летом «Бавария» вернула Матса Хуммельса», – сказал португальский специалист, слова которого приводит Goal.