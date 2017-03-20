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Алексей Стрепетов: Не согласен со словами Кирьякова о «руке Питера» в игре с «Арсеналом»

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе петербургского клуба над «Арсеналом» (2:0) в матче 20-го тура РФПЛ.

– «Арсенал» знал, что «Зенит» будет играть на победу. Шансов у команды Сергея Кирьякова было мало, хотя их игра мне понравилась. «Зенит» создал много моментов, поэтому надо похвалить «Арсенал», что счет не стал крупнее. После двух мячей петербуржцы расслабились, но вовремя вышел Александр Кержаков, который эпизодами напоминал себя начала двухтысячных. Еще очень хорошо смотрелись новички. По Ивановичу видно, что он будет с каждой игрой прибавлять, уверено дебютировал Лунев, а Цаллагов был одним из лучших по игре.

– Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков сказал, что «Зениту» помогала «рука Питера».
– Не соглашусь с ним. Да, моменты спорные, гол Данни скорее всего был забит из офсайда, но судьям было сложно его разглядеть. Все было очень быстро. Я уверен в честности Алексея Еськова, он всегда свистит то, что видит. Поэтому сравнивать судейство в этом матче и в игре с «Амкаром» нельзя. По игре в Перми к судье действительно есть много вопросов, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.  

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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