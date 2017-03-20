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Дзюба пропустил тренировку сборной России, Глушаков работал по индивидуальной программе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Сегодня прошла тренировка сборной России. Напомним, что российская команда готовится к товарищеским матчам.

Как сообщает «Р-Спорт», пропустил тренировку нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Напомним, что накануне он получил травму в матче чемпионата России против «Арсенала» (2:0).  Также сообщается, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков работал по индивидуальной программе.

Напомним,  24 марта в Краснодаре россияне сыграют с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.


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