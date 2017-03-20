Екатеринбург примет «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17

«Финал четырех» женской Евролиги нынешнего сезона пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз Европейского отделения Международной федерации баскетбола.

В полуфиналах 14 апреля сыграют екатеринбургский УГМК против турецкого «Фенербахче» и курское «Динамо» против чешского клуба «Прага». Матч за третье место и финал состоятся 16 апреля.

Напомним, УГМК является действующим победителем Евролиги.

Екатеринбург во второй раз примет «Финал четырех», впервые это было в 2011 году.