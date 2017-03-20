Екатеринбург примет «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17
«Финал четырех» женской Евролиги нынешнего сезона пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз Европейского отделения Международной федерации баскетбола.
В полуфиналах 14 апреля сыграют екатеринбургский УГМК против турецкого «Фенербахче» и курское «Динамо» против чешского клуба «Прага». Матч за третье место и финал состоятся 16 апреля.
Напомним, УГМК является действующим победителем Евролиги.
Екатеринбург во второй раз примет «Финал четырех», впервые это было в 2011 году.
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