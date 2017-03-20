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Алексей Стрепетов: Кокорин превратился в среднего игрока, поэтому его нет в сборной

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о перспективах в сборной России Александра Кокорина и Олега Шатова.

– Невыразительная игра «Зенита» скажется и на сборной. Черчесов вызвал всего двух петербургских футболистов Жиркова и Дзюбу, и не факт, что они выйдут в стартовом составе. Назревает вопрос к тренерскому штабу «Зенита», почему в сборной так мало игроков из клуба. Мы привыкли, что их там гораздо больше. Петербургские футболисты – одни из лидеров российского футбола, поэтому, когда они в таком состоянии, сборной очень сложно показывать хорошую игру.

Пожелаю здоровья Игорю Смольникову. Как только он восстановится, Черчесов сразу позовет его в команду, потому что в обороне есть серьезные проблемы.

– Александр Кокорин нужен команде Черчесова?
– На Сашу свалилось много негатива, в чем он сам и виноват. Гонки на машинах и вся его личная жизнь меня не интересует. В сборную он не вызван чисто по спортивному принципу. Его игра сейчас разочаровывает. У него пропала нацеленность на ворота, и он превратился в среднего игрока, который может подыграть, но ничем полезным не отмечается. Дверь в сборную ему откроют только забитые мячи.

– Нет ощущения, что спад в игре зенитовских сборников связан с фигурой Мирчи Луческу?
– Если говорить о Шатове, это так и есть. Мы не знаем, что произошло, но Олег явно заслуживает большего игрового времени, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России проведет два товарищеских матча: 24 марта команда Черчесова в Краснодаре сыграет с Кот д’Ивуаром, а через  четыре дня в Сочи россияне встретятся с Бельгией.

Ранее стало известно, что Станислав Черчесов не вызвал в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина, по словам самого тренера, по спортивному принципу.

Александр Кокорин перешел в петербургский клуб из московского «Динамо» зимой 2016-го. За это время футболист сыграл за сине-бело-голубых 45 матчей и забил 11 голов. В составе сборной страны Кокорин провел 44 встречи и отличился 12 раз.

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