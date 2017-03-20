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Евгений Игнатьев: Моя цель – стать бойцом мирового уровня

Источник:  Znak.comКомментарии

Российский боец ММА Евгений Игнатьев рассказал, какие цели он ставит перед собой.

– Последний бой вы провели в Брянске. Можно ли назвать его самым главным в вашей карьере? 
– На сегодня он самый значимый для меня. Узнал о бое я за четыре недели до его проведения. Три недели готовился в Талице – разбирали тактику  соперника – Гаджи Рабаданова из Дагестана, смотрели, как он ведет свои бои и технику боя подготавливали именно под него. Тренировки обычно проходят каждый день – 2-2,5 часа вечером. Если сборы – то две тренировки в день. Но скажу – бой складывался для меня не очень тяжело.

– Какие цели у вас сейчас? 
– Когда и где пройдет мой следующий бой, я пока сказать не могу. Но моя цель стать бойцом мирового уровня, именно к этому я и стремлюсь, – цитирует Игнатьева Znak.com.

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