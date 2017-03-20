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Шмейхель может перейти в «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации источника, 29-летний игрок сборной Дании вошел в список возможных трансферов испанского клуба, который грядущим летом планирует обновить вратарскую линию.

Ранее сообщалось, что «сливочные» также интересуются голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа, вратарем «Челси» Тибо Куртуа и Берндом Лено из леверкузенского «Байера».

В нынешнем сезоне Шмейхель провел во всех турнирах за «Лестер» 29 матчей, пропустил 38 мячей и в 10-ти играх оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 8 млн евро, а его контракт с действующим чемпионом Англии рассчитан до 2021 года.

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