Шмейхель может перейти в «Реал»

Серхио Рамос: Обычно мы с Пике бросаемся камнями, но сейчас я его обниму

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что готов обнять своего коллегу по сборной Испании Жерара Пике, с которым они выступают за сборную Испании.