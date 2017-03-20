Александр Бубнов: Ставлю Самедову двойку за матч с «Локомотивом», Таски – пятерку
Футбольный эксперт Александр Бубнов
оценил действия игроков «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России против «Локомотива»
(1:1).
«Я расшифровал тактико-технические действия в матче «Спартак» - «Локомотив». По Ещенко оценка три. Таски – пятерка. Кутепов, если не две ошибки, то пятерка, а так тройка. Он грубо ошибся именно два раза. Комбаров сыграл между четверкой и тройкой. У него из всех фланговых передач не было ни одной точной.
Фернандо – пятерка. Зобнин – пятерка. Самедов - двойка. Он и момент от Жано запорол. Жано – четверка. Промес забил гол, тройка, если бы не забил было бы два. Зе Луиш – четверка. Попов – четверка», - цитирует Бубнова «Спорт FM» .
Напомним, что в составе «Локомотива» отличился Ари, а в составе «Спартака» Квинси Промес. Красно-белые по-прежнему лидируют в чемпионате России, опережая ближайших конкурентов на шесть очков.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция