Александр Бубнов: Ставлю Самедову двойку за матч с «Локомотивом», Таски – пятерку

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил действия игроков «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«Я расшифровал тактико-технические действия в матче «Спартак» - «Локомотив». По Ещенко оценка три. Таски – пятерка. Кутепов, если не две ошибки, то пятерка, а так тройка. Он грубо ошибся именно два раза. Комбаров сыграл между четверкой и тройкой. У него из всех фланговых передач не было ни одной точной.

Фернандо – пятерка. Зобнин – пятерка. Самедов - двойка. Он и момент от Жано запорол. Жано – четверка. Промес забил гол, тройка, если бы не забил было бы два. Зе Луиш – четверка. Попов – четверка», - цитирует Бубнова «Спорт FM» .

Напомним, что в составе «Локомотива» отличился Ари, а в составе «Спартака» Квинси Промес. Красно-белые по-прежнему лидируют в чемпионате России, опережая ближайших конкурентов на шесть очков.