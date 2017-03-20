Денис Глушаков: Карпин пригласил меня в «Спартак», спасибо ему за это (фото)

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил экс-наставника красно-белых Валерия Карпина, который ныне работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».

«Валерий Георгиевич – тот человек, который пригласил меня в «Спартак». Спасибо ему за это!», – написал Глушаков на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:

Напомним, хавбек стал игроком «Спартака» в 2013 году, перейдя в стан красно-белых из московского «Локомотива» за 8 млн евро.