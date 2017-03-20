Центровой Берзиньш покидает «Локомотив-Кубань»

Центровой сборной Латвии Каспарс Берзиньш покидает «Локомотив-Кубань», сообщают «Известия».

По данным издания, стороны договорились о расторжении контракта, который действовал до конца сезона. 31-летний Берзиньш подписал соглашение с краснодарской командой в конце января 2017 года. В ее составе он успел принять участие всего в нескольких официальных играх.

В прошлом сезоне Берзиньш выступал за «Нижний Новгород» и «Зенит».