Квинси Промес: Исход матча с «Локомотивом» – совсем не то, что хотел «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес оставил запись на своей странице в Instagram, посвященную столичному дерби с «Локомотивом».
Напомним, игра между командами состоялась 18 марта в рамках 20-го тура РФПЛ и завершилась со счетом 1:1. Автором единственного гола для красно-белых стал именно Промес, а в составе «Локомотива» отличился экс-нападающий «Спартака» Ари, который выступает за красно-зеленых на правах аренды.
«Исход матча с «Локомотивом» – совсем не то, что хотела команда, однако, я доволен тем, что сумел забить гол», – написал Промес.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция