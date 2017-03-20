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Квинси Промес: Исход матча с «Локомотивом» – совсем не то, что хотел «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес оставил запись на своей странице в Instagram, посвященную столичному дерби с «Локомотивом».

Напомним, игра между командами состоялась 18 марта в рамках 20-го тура РФПЛ и завершилась со счетом 1:1. Автором единственного гола для красно-белых стал именно Промес, а в составе «Локомотива» отличился экс-нападающий «Спартака» Ари, который выступает за красно-зеленых на правах аренды.

«Исход матча с «Локомотивом» – совсем не то, что хотела команда, однако, я доволен тем, что сумел забить гол», – написал Промес.

" Not the result that we wanted but I'm happy with my goal and .... 😉👶🏾 " #QP10

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Матч

Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)

Голы

Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш

Предупреждения:

Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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