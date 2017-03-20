Квинси Промес: Исход матча с «Локомотивом» – совсем не то, что хотел «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес оставил запись на своей странице в Instagram, посвященную столичному дерби с «Локомотивом».

Напомним, игра между командами состоялась 18 марта в рамках 20-го тура РФПЛ и завершилась со счетом 1:1. Автором единственного гола для красно-белых стал именно Промес, а в составе «Локомотива» отличился экс-нападающий «Спартака» Ари, который выступает за красно-зеленых на правах аренды.

«Исход матча с «Локомотивом» – совсем не то, что хотела команда, однако, я доволен тем, что сумел забить гол», – написал Промес.