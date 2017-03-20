Андрей Чесноков: Победа в Индиан-Уэллсе – невероятный успех для Весниной
Тренер российской теннисистки Елены Весниной Андрей Чесноков поделился
впечатлениями после победы своей подопечной в финале турнира в Индиан-Уэллсе
(США). Напомним, что Веснина в финале обыграла свою соотечественницу Светлану
Кузнецову.
«Наверное, это странно, но я перед финалом был абсолютно спокоен. Вот перед полуфиналом с Кристиной Младенович волнение присутствовало. Дело в том, что я понимал — Лена уже прыгнула выше головы. От нее никто не ждал такого успеха в Индиан-Уэллсе, а она посрамила всех скептиков. Победа в США для Весниной — чудо. Поэтому игру с Кузнецовой смотрел спокойно, глазами тренера. Это родственники и друзья могут переживать, а я прагматично оцениваю ситуацию.
Фавориткой в финале считалась Кузнецова, и в этом плане Лене было даже проще, потому что от нее ничего не ждали, зато соперница обязана была доказать, что сильнее, ведь Светлана — двукратная победительница турниров Большого шлема. Она знает, каково это — стоять на высшей ступени пьедестала. А Веснина в ТБШ лишь однажды добралась до полуфинала. Поэтому для нее победа в Индиан-Уэллсе — просто невероятный успех», – цитирует Чеснокова RT.
Напомним, Веснина победила со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.
Встреча
продолжалась три часа две минуты. На счету Весниной 3 эйса, 6 двойных ошибок и
9 реализованных брейк-поинтов из 18, а у ее соперницы 9 подач на вылет, 8
двойных и 7 брейков.
Стоит
отметить, что для 30-летней победительницы турнира это третий титул в карьере в
одиночном разряде и первый с 2013 года.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Веснина Е. (Россия) - 7:6, 5:7, 4:6
Место и дата
19 марта 21:10, , Онлайн-трансляция