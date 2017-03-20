Андрей Чесноков: Победа в Индиан-Уэллсе – невероятный успех для Весниной

Тренер российской теннисистки Елены Весниной Андрей Чесноков поделился впечатлениями после победы своей подопечной в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, что Веснина в финале обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову.

«Наверное, это странно, но я перед финалом был абсолютно спокоен. Вот перед полуфиналом с Кристиной Младенович волнение присутствовало. Дело в том, что я понимал — Лена уже прыгнула выше головы. От нее никто не ждал такого успеха в Индиан-Уэллсе, а она посрамила всех скептиков. Победа в США для Весниной — чудо. Поэтому игру с Кузнецовой смотрел спокойно, глазами тренера. Это родственники и друзья могут переживать, а я прагматично оцениваю ситуацию.

Фавориткой в финале считалась Кузнецова, и в этом плане Лене было даже проще, потому что от нее ничего не ждали, зато соперница обязана была доказать, что сильнее, ведь Светлана — двукратная победительница турниров Большого шлема. Она знает, каково это — стоять на высшей ступени пьедестала. А Веснина в ТБШ лишь однажды добралась до полуфинала. Поэтому для нее победа в Индиан-Уэллсе — просто невероятный успех», – цитирует Чеснокова RT.

Напомним, Веснина победила со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась три часа две минуты. На счету Весниной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-поинтов из 18, а у ее соперницы 9 подач на вылет, 8 двойных и 7 брейков.

Стоит отметить, что для 30-летней победительницы турнира это третий титул в карьере в одиночном разряде и первый с 2013 года.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA

Призовой фонд 6 814 635 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал