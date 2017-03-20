Владислав Третьяк: Тренерскому штабу Квартальнова не хватило немного гибкости
Президент ФХР и легендарный армеец Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении ЦСКА в нынешнем плей-офф КХЛ.
Напомним, во втором раунде Кубка Гагарина красно-синие уступили в серии ярославскому «Локомотиву» со счетом 2-4.
«На протяжении всего сезона ЦСКА пропагандировал силовой, канадский хоккей. Для этого надо очень много сил. Не хватило немного гибкости тренерскому штабу. Силенок у ребят хватало, они бегали, активно работали. Но их подвела дисциплина. Я был просто поражен в матчах плей-офф: после жестких единоборств нападающие просто отмахивались от соперников. При Тарасове такое вообще невозможно было представить. Глупые удаления. Плюс - игра в большинстве, этого не было. Поэтому команда уступила. Кроме того, я считаю, не стоило менять голкипера Сорокина. Плей-офф должен играть один вратарь», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».