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Александр Бубнов: Шансы «Спартака» на чемпионство снизились до 60%

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на чемпионство после матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«Спартак» заставил «Локомотив» играть вторым номером. «Железнодорожники» не собирались так играть, они вышли побеждать. «Локомотив» грамотно играл на контратаках. «Локомотив» сделал на 300 тактических действий меньше. На «Спартаке» сказывалось давление и до игры.

Я говорил, что «Спартак» не выиграет в этом матче, зная потенциал «Локомотива». Каррера нервно выглядел на пресс-конференции. Если «Спартак» продолжит в том же духе, то конкуренты могут нагнать. После этой осечки на чемпионство «Спартака» даю 60%. Отсутствие Адриано сказалось на игре красно-белых», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что в составе «Локомотива» отличился Ари, а в составе «Спартака» Квинси Промес. Красно-белые по-прежнему лидируют в чемпионате России, опережая ближайших конкурентов на шесть очков.

Матч

Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)

Голы

Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш

Предупреждения:

Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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