Александр Бубнов: Шансы «Спартака» на чемпионство снизились до 60%

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на чемпионство после матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«Спартак» заставил «Локомотив» играть вторым номером. «Железнодорожники» не собирались так играть, они вышли побеждать. «Локомотив» грамотно играл на контратаках. «Локомотив» сделал на 300 тактических действий меньше. На «Спартаке» сказывалось давление и до игры.

Я говорил, что «Спартак» не выиграет в этом матче, зная потенциал «Локомотива». Каррера нервно выглядел на пресс-конференции. Если «Спартак» продолжит в том же духе, то конкуренты могут нагнать. После этой осечки на чемпионство «Спартака» даю 60%. Отсутствие Адриано сказалось на игре красно-белых», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что в составе «Локомотива» отличился Ари, а в составе «Спартака» Квинси Промес. Красно-белые по-прежнему лидируют в чемпионате России, опережая ближайших конкурентов на шесть очков.