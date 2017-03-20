Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 3Зауралье
Хоккей  Ирбис2 : 1Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московское «Динамо» переедет на арену им. Чернышева в сезоне-2018/2019

Источник:  ТАССКомментарии

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) будет проводить домашние матчи на арене Аркадия Чернышева, входящей в проект «ВТБ Арена парк», по ходу сезона-2018/2019, сообщил ТАСС руководитель проекта Андрей Перегудов.

«Планируется, что на хоккейную арену имени Аркадия Чернышева «Динамо» переедет по ходу сезона-2018/2019. И уже начиная с этого времени арена станет для клуба домашней», - сказал он.

По словам Перегудова, «строительство идет по плану, график выдерживается».

В настоящее время бело-голубые играют в «ВТБ Ледовом дворце».



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Не тащите в КХЛ Фуркада!» Майоров – о скандале между тренерами СКА и «Динамо»«Не тащите в КХЛ Фуркада!» Майоров – о скандале между тренерами СКА и «Динамо»Олимпийский чемпион Борис Майоров подводит итоги серии между СКА и «Динамо». И комментирует нерукопожатный конфликт после ее окончания.В чем Знарок виноват перед «Динамо»? Обсуждаем скандал, случившийся в ПитереВ чем Знарок виноват перед «Динамо»? Обсуждаем скандал, случившийся в ПитереДмитрий Пономаренко - о щекотливой ситуации, в которой оказался главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок после победы над «Динамо».Хиетанен продлил контракт с «Динамо» на два годаЗащитник «Динамо» Юусо Хиетанен продолжит играть за бело-голубых.Андрей Сафронов: Высокомерие Знарка не делает ему честиГенеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал конфликт, который произошел между главным тренером СКА Олегом Знарком и тренером бело-голубых Андреем Скопинцевым после заключительного матча серии команд в полуфинале плей-офф Западной конференции КХЛ.Пушка страшная, почти рукопашная. Почему мы не забудем серию СКА – «Динамо»Пушка страшная, почти рукопашная. Почему мы не забудем серию СКА – «Динамо»Армейцы в третий раз подряд обыграли бело-голубых в плей-офф. И это даже не главная причина запомнить дуэль СКА с «Динамо» в Кубке Гагарина.«Так нельзя себя вести». Ссора Знарка и более важные итоги выхода СКА (видео)«Так нельзя себя вести». Ссора Знарка и более важные итоги выхода СКА (видео)Тренер «Динамо» Андрей Скопинцев поссорился с Олегом Знарком, а Илья Ковальчук объявил, что его клюшка – не волшебная.Микко Коскинен: Соперник СКА в полуфинале Кубка Гагарина? Меня это не волнуетГолкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Юусо Хиетанен: Хочу остаться в «Динамо», но посмотрим, что будетЗащитник «Динамо» Юусо Хиетанен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Андрей Скопинцев: Конфликт со Знарком? Это наши с ним личные отношенияТренер «Динамо» Андрей Скопинцев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Войнов поехал на обследование в ГерманиюЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о состоянии хоккеистов петербургского клуба Павла Дацюка и Вячеслава Войнова.Андрей Миронов: Ну какой СКА – роковой соперник для «Динамо»? Не боги же против нас играютЗащитник «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Александр Медведев: Это большой грех – говорить о судействе в плей-офф. Это только навлекает гнев хоккейных боговЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Александр Медведев: В этом году СКА проведет матч на «Стадионе Санкт-Петербург». Установим европейский рекордЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о присутствии на играх армейцев Председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, а также о возможном проведении матча петербургского клуба на «Стадионе Санкт-Петербург».Иван Скобрев: Мое будущее в «Динамо»? У меня контракт до конца апреля. А потом будем вести переговорыПризер Олимпийских Игр по конькобежному спорту, тренер «Динамо» по физподготовке Иван Скобрев поделился мнением о своем будущем в московском клубе.Владимир Воробьев: В серии против СКА было тяжело, у «Динамо» есть проблемыИсполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Владимир Воробьев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Олег Знарок: Дацюк и Войнов пока не готовыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Динар Хафизуллин: СКА не хотел возвращаться в МосквуЗащитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Илья Ковальчук: У меня далеко не волшебная клюшка. Последние семь матчей много бросал, но не забивалНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.СКА вырубил Еременко, добил «Динамо» голом фехтовальщика и вышел в финал (видео)СКА вырубил Еременко, добил «Динамо» голом фехтовальщика и вышел в финал (видео)СКА чуть не пробил дыру в Александре Еременко, но в итоге справился с ним без увечий и уложил победу над «Динамо» в пять матчей.СКА обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка ГагаринаВ пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0.
Футбол
Александр Бубнов: Ставлю Самедову двойку за матч с «Локомотивом», Таски – пятерку
Хоккей
Сергей Ломанов: Отмена дисквалификации? Произошло то, что и должно было произойти
Баскетбол
Екатеринбург примет «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17
Футбол
Дзюба пропустил тренировку сборной России, Глушаков работал по индивидуальной программе
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика