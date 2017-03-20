Московское «Динамо» переедет на арену им. Чернышева в сезоне-2018/2019
Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) будет проводить домашние матчи на арене Аркадия Чернышева, входящей в проект «ВТБ Арена парк», по ходу сезона-2018/2019, сообщил ТАСС руководитель проекта Андрей Перегудов.
«Планируется, что на хоккейную арену имени Аркадия Чернышева «Динамо» переедет по ходу сезона-2018/2019. И уже начиная с этого времени арена станет для клуба домашней», - сказал он.
По словам Перегудова, «строительство идет по плану, график выдерживается».
В настоящее время бело-голубые играют в «ВТБ Ледовом дворце».
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