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Джанлуиджи Буффон: Состоятельные люди Италии не хотят вкладывать средства в развитие футбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан и голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался об итальянском футболе.

«В определенный момент наш футбол переживал непростое время. Клубы существовали только за счет собственных средств, но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Несмотря на все это, я уверен, что в Италии футбол никогда не умрет.

Сейчас Серия А вышла на правильный путь, и, возможно, через лет пять она станет лучшей лигой в Европе.

Что касается продажи клубов, то это самое настоящее поражение для нас, которое говорит лишь о том, что в стране есть определенные трудности с экономикой. К тому же, это говорит о том, что состоятельные люди Италии не хотят вкладывать средства в развитие футбола», – сказал голкипер, слова которого приводит Kicker.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время руководство «Милана» во главе с Сильвио Берлускони продаст акции клуба китайским инвесторам.

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