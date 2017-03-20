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Александр Спивак: Считаю, что в матче «Зенит» – «Арсенал» пенальти не было

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об игре сине-бело-голубых против тульского «Арсенала» (2:0).

– Луческу выпустил в основе много новичков. Он это сделал потому что «Арсенал» – не самая сильная команда или эти футболисты и дальше будут появляться в стартовом составе?
– Я думаю, это потому что «Арсенал»  - не сильная команда, и почему бы не проверить других футболистов. Понравился защитник «Зенита» Цаллагов.

– Судья принимал верные решения в игре?
– Сложно судить, но считаю, что пенальти не было. Офсайд Данни тяжело оценивать, тем более смотря по телевизору. Все равно «Зенит» наиграл на победу и обязан был это делать.

– Со стороны болельщиков правильно было освистывать Кокорина в его день рождения?
– Нет, неправильно. Что-то они взялись за Кокорина. Но тому есть объяснение: не забивает. Но если со всех сторон говорить, что человек плохой, не готов, то к этому и придет. Надо поддерживать человека, если хотите видеть его в рядах «Зенита», – сказал Спивак в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.  

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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