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Андрей Чесноков: Кузнецова имела все шансы выиграть в двух сетах, но не использовала их

Источник:  RT на русскомКомментарии

Тренер российской теннисистки Елены Весниной Андрей Чесноков поделился впечатлениями после победы своей подопечной в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, что Веснина в финале обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову.

«Да, она (Веснина) проиграла первый сет, но ведь там была чистая лотерея. Очко туда, очко сюда — это тай-брейк. Лена потерпела очень обидное поражение, а потом далеко отпустила Кузнецову, но вовремя собралась и начала действовать на порядок острее. У Кузнецовой были все шансы выиграть в двух сетах, но она не использовала их.

В этом финале она вообще начинала показывать лучший теннис именно в тяжелые моменты, когда понимала — терять уже нечего. Соперница же, напротив, была пассивна. Лена воспользовалась этим и выиграла», – цитирует Чеснокова RT.

Напомним, Веснина победила со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась три часа две минуты. На счету Весниной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-поинтов из 18, а у ее соперницы 9 подач на вылет, 8 двойных и 7 брейков.

Стоит отметить, что для 30-летней победительницы турнира это третий титул в карьере в одиночном разряде и первый с 2013 года. 

Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Веснина Е. (Россия) - 7:6, 5:7, 4:6

Место и дата

19 марта 21:10, , Онлайн-трансляция

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