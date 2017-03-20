Андрей Чесноков: Кузнецова имела все шансы выиграть в двух сетах, но не использовала их
Тренер российской теннисистки Елены Весниной Андрей Чесноков поделился
впечатлениями после победы своей подопечной в финале турнира в Индиан-Уэллсе
(США). Напомним, что Веснина в финале обыграла свою соотечественницу Светлану
Кузнецову.
«Да, она (Веснина) проиграла первый сет, но ведь там была чистая лотерея. Очко туда, очко сюда — это тай-брейк. Лена потерпела очень обидное поражение, а потом далеко отпустила Кузнецову, но вовремя собралась и начала действовать на порядок острее. У Кузнецовой были все шансы выиграть в двух сетах, но она не использовала их.
В
этом финале она вообще начинала показывать лучший теннис именно в тяжелые
моменты, когда понимала — терять уже нечего. Соперница же, напротив, была
пассивна. Лена воспользовалась этим и выиграла», – цитирует Чеснокова RT.
Напомним, Веснина победила со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.
Встреча
продолжалась три часа две минуты. На счету Весниной 3 эйса, 6 двойных ошибок и
9 реализованных брейк-поинтов из 18, а у ее соперницы 9 подач на вылет, 8
двойных и 7 брейков.
Стоит
отметить, что для 30-летней победительницы турнира это третий титул в карьере в
одиночном разряде и первый с 2013 года.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Веснина Е. (Россия) - 7:6, 5:7, 4:6
Место и дата
19 марта 21:10, , Онлайн-трансляция