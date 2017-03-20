«Арсенал» и «Ювентус» поборются за полузащитника сборной Германии

Полузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации источника, за 22-летним игроком пристально следят лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус».

Отмечается, что руководство и тренерский штаб «горняков» довольны игрой футболиста и планируют предложить ему этим летом новый контракт. Однако, как сообщает источник, клуб из Бундеслиги может согласиться на трансфер в случае выгодного предложения.

В нынешнем сезоне хавбек сборной Германии провел на клубном уровне 31 матч, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 18 млн евро, а его нынешний контракт с немецким клубом рассчитан до 2018 года.