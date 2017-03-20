Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К4 : 3Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка1 : 3Зауралье
Хоккей  Ирбис2 : 1Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» и «Ювентус» поборются за полузащитника сборной Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации источника, за 22-летним игроком пристально следят лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус».

Отмечается, что руководство и тренерский штаб «горняков» довольны игрой футболиста и планируют предложить ему этим летом новый контракт. Однако, как сообщает источник, клуб из Бундеслиги может согласиться на трансфер в случае выгодного предложения.

В нынешнем сезоне хавбек сборной Германии провел на клубном уровне 31 матч, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 18 млн евро, а его нынешний контракт с немецким клубом рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» предложила Аллегри 8 миллионов евро в год«Барселона», которую по окончании этого сезона покинет главный тренер Луис Энрике, ведет переговоры с нынешним наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщает Premium Sport.Джанлуиджи Буффон: Состоятельные люди Италии не хотят вкладывать средства в развитие футболаКапитан и голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался об итальянском футболе.Шмейхель может перейти в «Реал»Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может переехать в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание Don Balon.«Барселона» рассматривает Коутиньо на замену Иньесте«Барселона» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» о трансфере бразильского полузащитника Фелиппе Коутиньо.Шоу готов покинуть «Манчестер Юнайтед»Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу принял решение покинуть английский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Daily Star.Бонуччи станет главной трансферной целью «Сити» грядущим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не утратил интереса к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.«Арсенал» опроверг информацию о переговорах с Тухелем«Арсенал» опроверг информацию о том, что клуб предлагал главному тренеру «Боруссии» (Дортмунд) Томасу Тухелю возглавить команду вместо Арсена Венгера.Неймар: Может, однажды мне захочется поиграть в премьер-лиге, она меня изумляетФорвард «Барселоны» Неймар заявил, что хотел бы однажды поиграть в английской премьер-лиге.Евгений Коноплянка: Не понимаю, почему я не играю в «Шальке»Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка сказал, что он не понимает, почему он почти не играет в последних матчах своей команды.Венгер решил остаться в «Арсенале» еще на один сезонГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в следующем сезоне продолжит работу с командой, сообщают британские СМИ.Буффон установил рекорд по количеству минут, проведенных за «Ювентус»Буффон установил рекорд по количеству минут, проведенных за «Ювентус»Сегодня «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии. Эта игра стала рекордной для голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.«Шальке» обыграл «Майнц»Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Шальке» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шальке».Гол Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»«Сампдория» дома уступила «Ювентусу» (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии.Арсен Венгер: Я уже определился со своим будущимГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение команды от «Вест Бромвича» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии.Дубль Доусона принес «Вест Бромвичу» победу над «Арсеналом»«Вест Бромвич Альбион» дома обыграл «Арсенал» (3:1) в 29-м туре чемпионата Англии.Бенедикт Хеведес: «Аякс» – очень привлекательный соперникКапитан «Шальке» Бенедикт Хеведес прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде достался «Аякс».«Вест Бромвич» – «Арсенал». Чех получил травму и был замененГолкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех получил травму в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича».Спортивный директор «Краснодара»: Ари стал отбывать номер, пока ждал огромного предложения от мифического клуба из КитаяСпортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал о том, как сорвался переход форварда Ари в клуб китайской суперлиги.Иньеста отказал китайскому клубу, предлагавшему ему зарплату в 35 миллионов евроПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два предложения от китайских клубов, сообщает AS.«Вольфсбург» нацелен на СапатуФорвард «Наполи» Дуван Сапата, выступающий на правах аренды за «Удинезе», заинтересовал «Вольфсбург», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Футбол
Александр Бубнов: Ставлю Самедову двойку за матч с «Локомотивом», Таски – пятерку
Хоккей
Сергей Ломанов: Отмена дисквалификации? Произошло то, что и должно было произойти
Баскетбол
Екатеринбург примет «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17
Футбол
Дзюба пропустил тренировку сборной России, Глушаков работал по индивидуальной программе
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы