«Барселона» предложила Аллегри 8 миллионов евро в год

«Барселона», которую по окончании этого сезона покинет главный тренер Луис Энрике, ведет переговоры с нынешним наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщает Premium Sport.

По данным издания, каталонский клуб предложил 49-летнему итальянскому специалисту контракт на три года с годовой зарплатой 8 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что Аллегри может возглавить лондонский «Арсенал». В свою очередь, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что клуб доволен работой тренера и планирует сохранить его в своих рядах.

Напомним, Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. Под его руководством команда стала двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов.

Энрике объявил о том, что покинет «Барсу», в начале марта.





