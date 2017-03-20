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Михаил Мамиашвили: Изменения в правилах борьбы не являются радикальными

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал об изменениях в правилах проведения соревнований, которые Международная федерация вольной и греко-римской борьбы (United World Wrestling) планирует опробовать в ближайшее время.

– Те изменения, которые будут внесены, не являются радикальными. Основные вопросы, которые, к слову, до сих пор обсуждаются, – это изменение количества весовых категорий и второй – возвращение партера в греко-римскую борьбу. В конце месяца эти вопросы будут еще раз рассмотрены, и окончательные решения по ним будут выноситься после чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет), который пройдет в Венгрии.

Работа над этими изменениями ведется уже не первый день. Нашими основными задачами в этой ситуации являются: создание для спортсменов и тренеров условий, в которых наиболее подготовленные борцы смогут максимально проявить свои лучшие качества, минимизация влияния судей на ход поединков и чтобы любому, даже самому не искушенному в технических нюансах борьбы зрителю, были понятны оценки, которые определяются на ковре.

– Насколько сильно повлияют на соревнования новые правила по взвешиванию?
– Новые правила по взвешиванию, конечно, повлияют на ситуацию. Они вводятся для того, чтобы спортсмены тратили меньше энергии, сил и здоровья на сгонку веса. Борцы будут обязаны проходить процедуру взвешивания и в первый, и во второй день соревнований. Это приведет к тому, что спортсменам и тренерам теперь по-другому придется выстраивать подготовку и формировать весовой режим.

Ранее Международная федерация вольной и греко-римской борьбы (United World Wrestling) объявила об изменении формата соревнований по этим видам спорта.

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