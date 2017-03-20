Серхио Рамос: Обычно мы с Пике бросаемся камнями, но сейчас я его обниму

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что готов обнять своего коллегу по сборной Испании Жерара Пике, с которым они выступают за сборную Испании.

«Когда игра заканчивается, вы жмете друг другу руки. Между «Реалом» и «Барселоной» так было и будет всегда. Сейчас я обниму его (Пике). Мы привыкли бросаться камнями, но это не со зла, это нормально. Сейчас самое главное – единство команды (сборной Испании), и мы не должны его потерять», - цитирует Рамоса AS.

Напомним, что 24 марта в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Испании примет сборную Израиля.