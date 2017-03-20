Вильфредо Кабальеро: Гвардиола не зря похвалил нас, ему было приятно наблюдать за игрой с «Ливерпулем»

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро пообщался с представителями СМИ после окончания матча с «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ, который завершился вничью (1:1).

«Тренер сказал нам то же самое, что и вам на пресс-конференции, отметив, что гордится командой за достойную игру. Да, нам было непросто начинать встречу с «Ливерпулем», поскольку до этого мы потерпели обидное поражение от «Монако» в Лиге чемпионов. Все находились в подавленном состоянии.

Думаю, «Сити» играл достойно, мы показали характер победителя. Игроки оставили все силы на поле, и боролись за победу до последней минуты. Гвардиола не зря похвалил нас, ему было приятно наблюдать за игрой своей команды.

Кубок Англии? Это наш трофей, и мы будем бороться за него. К тому же, команда не забывает о топ-4. Мы проиграли «Монако», и сейчас очень хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Наша цель – побеждать от матча к матчу. Только так можно выполнить поставленную задачу. Но не стоит забывать о других командах, они будут биться до последнего тура.

Возвращаясь к матчу с «Ливерпулем», то я могу сказать, что мы испытали маленькое разочарование, потому что клуб хотел заработать три очка. Но справедливости ради могу сказать, что у «Ливерпуля» тоже были свои моменты, они играли достаточно неплохо», – сказал аргентинский футболист, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, «Сити» покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Монако» по сумме двух матчей (6:6), так как французский клуб забил на выезде три мяча.

В следующем туре «горожане» сыграют 2 апреля в гостях с лондонским «Арсеналом», а через 21 день команда Гвардиолы встретится с коллективом Арсена Венгера в полуфинале Кубка Англии.