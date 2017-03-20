Александр Бухаров: Свой шанс в сборной буду отрабатывать каждый день

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров после первой тренировки сборной России перед товарищескими встречами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией рассказал, с какими ощущениями он вернулся в национальную команду.

- Очень рад, что вернулся спустя много лет в сборную. Ехал с мыслями играть, тренироваться, доказывать, что получил шанс не просто так. Буду отрабатывать его каждый день, надеюсь получить возможность сыграть. В команде у нас отличная атмосфера, все ребята настроены позитивно, хорошо меня приняли, да и многие меня знали. Рабочий процесс идет.

- После стольких матчей, что провел «Ростов», силы остались?

- Конечно. В сборной новая атмосфера, новые силы. Давно не играл здесь, сил прибавилось. Сейчас восстановимся за пару дней и еще лучше будем работать.

Напомним, с ивуарийцами россияне сыграют 24 марта в Краснодаре, с бельгийцами - 28 марта в Сочи.