Сергей Веденеев: Новички «Зенита» смотрелись неплохо против «Арсенала»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе петербургского клуба в матче 20-го тура РФПЛ против «Арсенала» (2:0).

– Мне понравилась игра «Зенита», команда хорошо двигалась, но и не стоит забывать, что соперник был на порядок ниже уровнем. Хорошо, что Луческу дал шанс новичкам, они смотрелись неплохо. Единственное, я не понимаю, почему не играет Новосельцев. Он лучше Нету, а его появление в старте создаст дополнительное место для легионера в линии атаки, чтобы там не Кокорин бегал. Что касается судейства, да, ошибки были, но говорить об этом я не хочу, – сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый гол на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.