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Вечеринка биатлонистов, посвященная окончанию сезона, была прервана полицией

Источник:  NRKКомментарии

Норвежская полиция прервала вечеринку биатлонистов. Спортсмены отмечали окончание сезона.

Напомним, что заключительный этап Кубка мира по биатлону проходил в норвежском Холменколлене. Как сообщает NRK, полиция прибыла в отель и прервала вечеринку. Причиной стало то, что в отеле, где веселились спортсмены, несколько раз срабатывала пожарная сигнализация.

Также отмечается, что спортсмены были расстроены таким ходом событий, но вынуждены были подчиниться требованиям полиции. Российских биатлонистов на вечеринке не было.

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