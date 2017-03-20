Вечеринка биатлонистов, посвященная окончанию сезона, была прервана полицией
Норвежская полиция прервала вечеринку
биатлонистов. Спортсмены отмечали окончание сезона.
Напомним, что заключительный этап Кубка мира по биатлону проходил в норвежском Холменколлене. Как сообщает NRK, полиция прибыла в отель и прервала вечеринку. Причиной стало то, что в отеле, где веселились спортсмены, несколько раз срабатывала пожарная сигнализация.
Также отмечается, что спортсмены были расстроены таким ходом событий, но вынуждены были подчиниться требованиям полиции. Российских биатлонистов на вечеринке не было.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически