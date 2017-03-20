Представитель Квитовой: Восстановление Петры после нападения проходит без осложнений
Карел Тейкал, представитель чешской теннисистки Петры Квитовой, рассказал о состоянии спортсменки, которая в декабре подверглась вооруженному нападению.
Напомним, преступник проник в дом Квитовой в городе Простеев. В результате столкновения с ним 26-летняя теннисистка получила травму «рабочей» левой руки.
«Петра продолжает восстанавливаться, осложнений нет. Она уже без проблем использует поврежденную руку в быту», - цитирует Тейкала AFP.
За карьеру Квитова выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде. В 2011 году она поднялась на вторую строчку мирового рейтинга после первой победы на Уимблдоне.
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