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Представитель Квитовой: Восстановление Петры после нападения проходит без осложнений

Источник:  AFPКомментарии

Карел Тейкал, представитель чешской теннисистки Петры Квитовой, рассказал о состоянии спортсменки, которая в декабре подверглась вооруженному нападению.

Напомним, преступник проник в дом Квитовой в городе Простеев. В результате столкновения с ним 26-летняя теннисистка получила травму «рабочей» левой руки.

«Петра продолжает восстанавливаться, осложнений нет. Она уже без проблем использует поврежденную руку в быту», - цитирует Тейкала AFP.

За карьеру Квитова выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде. В 2011 году она поднялась на вторую строчку мирового рейтинга после первой победы на Уимблдоне.

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