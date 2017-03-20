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Луис Энрике: Конечно, нам будет не хватать Месси

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался об игре нападающего Лионеля Месси, а также прокомментировал победу каталонского клуба над «Валенсией» в 28-м туре испанской Примеры (4:2).

«Наслаждаюсь игрой Месси. Никто не способен побить его рекорды, кроме него самого. Конечно, мы будем скучать по нему, когда он уйдет.

Матч с «Валенсией»? Это было непросто, но на мой взгляд, мы хорошо провели встречу против команды, которая любит сидеть сложа руки в обороне. «Валенсия» всегда доставляет проблемы «Барселоне», но в этой игре мои футболисты проявили терпение и смогли одержать победу», – цитирует Энрике Goal.

Ранее сообщалось, что Месси не может договориться с руководством «Барселоны» о новом контракте. Это ситуацией готовы воспользоваться «Манчестер Сити», миланский «Интер», а также клубы из чемпионата Китая.

Матч

Барселона - Валенсия - 4:2 (2:2)

Голы

Мангаля 29 (0:1). Суарес Л. 35 (1:1). Месси 45 (2:1 - пен.). Эль Хаддади 45 (2:2). Месси 52 (3:2). Гомеш 89 (4:2).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Рафинья (Гомеш, 74), Ракитич (Роберто, 64), Маскерано, Иньеста, Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси

Валенсия: Алвес, Монтойя, Канселу (Баккали, 85), Мангаля, Гарай, Гайя, Парехо, Перес, Орельяна (Абденнур, 46), Солер, Эль Хаддади (Дзадза, 73)

Предупреждения:

Иньеста, 67; Гомеш, 77; Месси, 86 - Перес, 24; Мангаля, 39; Парехо, 43; Монтойя, 90

Удаления:

нет - Мангаля, 44

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

19 марта 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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