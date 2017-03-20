Луис Энрике: Конечно, нам будет не хватать Месси

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался об игре нападающего Лионеля Месси, а также прокомментировал победу каталонского клуба над «Валенсией» в 28-м туре испанской Примеры (4:2).

«Наслаждаюсь игрой Месси. Никто не способен побить его рекорды, кроме него самого. Конечно, мы будем скучать по нему, когда он уйдет.

Матч с «Валенсией»? Это было непросто, но на мой взгляд, мы хорошо провели встречу против команды, которая любит сидеть сложа руки в обороне. «Валенсия» всегда доставляет проблемы «Барселоне», но в этой игре мои футболисты проявили терпение и смогли одержать победу», – цитирует Энрике Goal.

Ранее сообщалось, что Месси не может договориться с руководством «Барселоны» о новом контракте. Это ситуацией готовы воспользоваться «Манчестер Сити», миланский «Интер», а также клубы из чемпионата Китая.