Станислав Черчесов: Надеюсь, на матче с Кот-д’Ивуаром будет аншлаг
Главный тренер сборной России Станислав
Черчесов выразил надежду, что на товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуаром
стадион в Краснодаре будет заполнен.
«Краснодар - футбольный город. Здесь великолепный стадион. Надеюсь, на матче вновь будет аншлаг. Болельщикам понравилась прошлая игра сборной здесь», - цитирует Черчесова «Р-Спорт».
Матч Россия - Кот-д’Ивуар состоится 24 марта и начнется в 19:00 по Москве.
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