Станислав Черчесов: Надеюсь, на матче с Кот-д’Ивуаром будет аншлаг

читайте также

Александр Головин: Переиграть Кот-д’Ивуар мы можем только за счет хитрости Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Кот-д’Ивуара.

Дзюба покинул расположение сборной России Нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение сборной России из-за травмы, сообщают «Известия».

Александр Бухаров: Свой шанс в сборной буду отрабатывать каждый день Нападающий «Ростова» Александр Бухаров после первой тренировки сборной России перед встречей с Кот-д’Ивуаром рассказал о том, с какими ощущениями он вернулся в национальную команду.

Алексей Стрепетов: Кокорин превратился в среднего игрока, поэтому его нет в сборной Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о перспективах в сборной России Александра Кокорина и Олега Шатова.

Дзюба пропустил тренировку сборной России, Глушаков работал по индивидуальной программе Сегодня прошла тренировка сборной России. Напомним, что российская команда готовится к товарищеским матчам.

РУСАДА: Запрос ФИФА по российским футболистам? Самое лучшее в данной ситуации – не комментировать эту информацию Представитель пресс-службы РУСАДА ответил на вопрос по поводу информации о том, что ФИФА потребовала перепроверить допинг-пробы футболистов сборной России на ЧМ-2014.

Эдуард Безуглов: Впервые слышу о запросе ФИФА на допинг-пробы игроков сборной образца ЧМ-2014 Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что ему неизвестно о требовании ФИФА предоставить допинг-пробы всех игроков сборной России, входивших в заявку на чемпионат мира 2014 года.

Азар не сыграет с Россией Полузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет за сборную Бельгии в товарищеском матче с Россией.

«Спартак» – базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России «Советский спорт» решил разобраться, где игроки сборной России стали футболистами.

Виталий Мутко: Надеюсь, парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

ФИФА потребовала допинг-пробы всей сборной России на ЧМ-2014 из-за доклада Макларена Все футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года, попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.

Игорь Семшов: Кокорин должен жить так, как хочет. Но иногда людей злить не стоит Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов – о новой работе, застое российского футбола, публичности Кокорина и стремлении РФПЛ к топ-лигам.

Сборная России прилетела в Краснодар Сборная России прибыла в Краснодар, где проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.

Сборная России вылетела в Краснодар на матч с Кот-д’Ивуаром Сборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара.

РФС перепутал флаг Кот-д’Ивуара На официальном сайте РФС в флаге сборной Кот-д’Ивуара была допущена ошибка, сообщает «Бизнес Online».

Леонид Федун: Новая сборная – новые надежды Владелец «Спартака» Леонид Федун в предвкушении ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.

Денис Глушаков: Очень хочу сыграть с Кот-д’Ивуаром Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков надеется сыграть в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.

«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Маринато Гилерме: Жду знакомства с Черчесовым Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свой вызов в сборную России.