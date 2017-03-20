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Станислав Черчесов: Надеюсь, на матче с Кот-д’Ивуаром будет аншлаг

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что на товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуаром стадион в Краснодаре будет заполнен.

«Краснодар - футбольный город. Здесь великолепный стадион. Надеюсь, на матче вновь будет аншлаг. Болельщикам понравилась прошлая игра сборной здесь», - цитирует Черчесова «Р-Спорт».

Матч Россия - Кот-д’Ивуар состоится 24 марта и начнется в 19:00 по Москве.

Голосование: Как завершится матч Россия – Кот-д'Ивуар?

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