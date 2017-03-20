Завершились третьи онлайн-отборочные на Кубок России 2017
18 и 19 марта 2017 прошли третьи онлайн-отборочные на Кубок России 2017.
Всего в третьих онлайн-отборочных приняли участие 132 команды и 276 игроков (93 команд в Dota 2 , 39 в League of Legends, 225 игроков в Hearthstone и 51 в FIFA 17).
Участники основной стадии Кубка:
Dota 2: Team Spirit, Zoken gaming.
League of Legends: EPG, Team Empire.
Hearthstone: Владимир «Josefk» Кондратьев, Олег «Aries» Чернов.
FIFA 17: Кирилл «Aruhito» Ординарцев (Оренбург), Антон «klenoff» Кленов (Локомотив).
Последние онлайн-отборочные состоятся 25 и 26 марта.
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