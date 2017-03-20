Нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение сборной России из-за травмы, сообщают «Известия».

В настоящее время национальная команда в Краснодаре готовится к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

Ранее сегодня Дзюба не принял участия в тренировке. Повреждение ноги он получил в воскресной встрече 20-го тура РФПЛ с «Арсеналом».

Напомним, с ивуарийцами россияне сыграют 24 марта в Краснодаре, с бельгийцами - 28 марта в Сочи.