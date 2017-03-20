Александр Головин: Переиграть Кот-д’Ивуар мы можем только за счет хитрости

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Кот-д’Ивуара.

«Вживую я на стадионе «Краснодар» не был, видел только по телевизору. Хороший стадион, я хочу сыграть на нем. Что касается соперника по предстоящему матчу, могу только сказать, что это физически крепкая команда. Будет тяжело в борьбе, переиграть их можно будет только за счет хитрости», - цитирует Головина «Р-Спорт».

Матч Россия - Кот-д’Ивуар состоится 24 марта и начнется в 19:00 по Москве.