Александр Головин: Переиграть Кот-д’Ивуар мы можем только за счет хитрости
Полузащитник сборной России Александр
Головин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Кот-д’Ивуара.
«Вживую я на стадионе «Краснодар» не был, видел только по
телевизору. Хороший стадион, я хочу сыграть на нем. Что касается соперника по
предстоящему матчу, могу только сказать, что это физически крепкая команда.
Будет тяжело в борьбе, переиграть их можно будет только за счет хитрости»,
- цитирует Головина «Р-Спорт».
Матч Россия - Кот-д’Ивуар состоится 24 марта и начнется в 19:00 по Москве.
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