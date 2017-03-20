Гильем Балаге: Каземиро превращается в настоящего героя, никто в «Реале» не способен так отнимать мяч

Авторитетный журналист Гильем Балаге оценил роль в мадридском «Реале» бразильского полузащитника Карлоса Каземиро, который стал игроком основы при Зинедине Зидане.

«Каземиро достаточно трудолюбивый игрок. Он всегда нацелен на победу, иногда даже больше, чем другие футболисты «Реала». Карлос превращается в настоящего героя для фанатов. Он является одним из важных игроков команды, потому что никто в «Реале» не умеет так отнимать мяч.

Каземиро прогрессирует, и совсем скоро он войдет в число лучших опорных хавбеков мира. Конечно, есть и другие лидеры в «Реале», но роль этого футболиста просто невозможно отрицать», – написал Балаге в своем микроблоге на официальном сайте Sky Sports.