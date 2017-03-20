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Неймар: Меня поражает английская Премьер-лига, я хотел бы поиграть здесь

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар высказался о чемпионате Англии, а также рассказал о планах на будущее.

«Меня поражает Премьер-лига, я хотел бы поиграть здесь. Никогда не знаешь, кто станет чемпионом. Это всегда сюрприз.

Мне нравится «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». Эти клубы сражаются до самого конца. Конечно, любой футболист хотел бы поработать с Моуринью или Гвардиолой. Это специалисты самого высокого класса. 

«Лестер»? Это хорошая команда, в прошлом году они выдали фантастический сезон, выиграв Премьер-лигу. Каждый должен уважать их», – цитирует бразильца The Sun.

Ранее отец игрока заявил, что минувшим летом «Манчестер Юнайтед» предлагал за его сына «Барселоне» 250 млн евро, однако, каталонский клуб ответил отказом. Позже Неймар подписал с сине-гранатовыми новый контракт, который рассчитан до 2021 года.

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