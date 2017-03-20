Александр Сапета: Надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета прокомментировал ничейный результат со «Спартаком-2» (1:1) в 27-м туре ФНЛ, а также рассказал о своем физическом состоянии.

Напомним, игрок получил травму, неудачно приземлившись после забитого мяча.

«Самочувствие хорошее. У меня мини-травма. Жаль, что не удалось завершить матч победой. Сыграли на хорошем стадионе, пришло много болельщиков, была хорошая атмосфера. Не чувствовалось, что это ФНЛ.

Я бы все равно назвал этот матч дерби, вне зависимости от того, что это первая лига и соперником был «Спартак-2». Хотелось бы в следующем году провести дерби на уровне РФПЛ. Так и будет, обязательно. Надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛ», – сказал Сапета в эфире «Спорт FM».