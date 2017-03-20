Александр Сапета: Надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛ
Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета прокомментировал ничейный результат со «Спартаком-2» (1:1) в 27-м туре ФНЛ, а также рассказал о своем физическом состоянии.
Напомним, игрок получил травму, неудачно приземлившись после забитого мяча.
«Самочувствие хорошее. У меня мини-травма. Жаль, что не удалось завершить матч победой. Сыграли на хорошем стадионе, пришло много болельщиков, была хорошая атмосфера. Не чувствовалось, что это ФНЛ.
Я бы все равно назвал этот матч дерби, вне зависимости от того, что это первая лига и соперником был «Спартак-2». Хотелось бы в следующем году провести дерби на уровне РФПЛ. Так и будет, обязательно. Надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛ», – сказал Сапета в эфире «Спорт FM».
Матч
Спартак-2 - Динамо - 1:1 (0:0)
Голы
Сапета 53 (0:1). Мелкадзе 90 (1:1).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Макеев, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90), Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Пантелеев (Нимели, 68), Мелкадзе, Давыдов, Самбу (Федчук, 61)
Динамо: Шунин, Морозов, Темников, Белоруков, Хольмен, Козлов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Луценко (Бечирай, 64)
Предупреждения:
Кутин, 27; Мелкадзе, 85; Давыдов, 90 - Темников, 67; Бечирай, 89; Морозов, 90
Удаления:
Кутин, 84 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция