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Гари Невилл: Игроки «Арсенала» должны сказать свое веское слово, и принять самый настоящий вызов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, встал на защиту наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

«Я люблю футбол, и как любой болельщик отношусь с теплотой к такому понятию, как стабильность. Ни один фанат в мире не радуется, когда увольняют тренера его команды. 

Сейчас в «Арсенале» непростая ситуация: одна группа болельщиков поддерживает Арсена, другая – выступает против. Думаю, настало время, когда игроки должны сказать свое веское слово, и принять самый настоящий вызов. В ближайшее время им будет очень и очень тяжело.

Мы всегда критиковали «Арсенал» за отсутствие характера, но клуб добивался своих целей и занимал свое место в топ-4 по итогам сезона. 

Баннер болельщиков? Ненавижу, когда во время матча над стадионом летит самолет. Да, фанаты могут выражать свое мнение, но почему другие должны наблюдать за этим? Нужно соблюдать грань дозволенного. Вспомните, то же самое ведь случилось и с Дэвидом Мойесом, когда он тренировал «Манчестер Юнайтед», и тогда я сказал то же самое. 

Вообще, Венгер – самый успешный тренер в истории «Арсенала». Да, это не означает, что его нельзя критиковать, но и прибегать ко всяким гадостям тоже не стоит. Да, я понимаю разочарование болельщиков, но это влияет и на других людей, которые тоже любят футбол всем сердцем», – сказал Невилл, слова которого приводит Sky Sports.

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