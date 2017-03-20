Шведская команда Horde распалась
Шведская команда Horde по Dota 2 распалась. Об этом сообщил капитан коллектива Йоаким «Akke» Актералл.
Horde is put on ice, was fun while it lasted! 🤗 We'll see what the future brings! https://t.co/TOFiNkpvVn— Joakim Akterhall (@FollowAkke) 20 марта 2017 г.
Состав выступал с сентября 2016 года. Игроки становились победителями ProDotA Cup Europe #15
Бывший состав Horde:
Жан «Gorgc» Стафановски
Стив «Excalibur» Йе
Аксел «Pablo» Кальман
Йоаким «Akke» Актералл
Нета «TheCoon» Шапира
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