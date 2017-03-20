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Шведская команда Horde распалась

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Шведская команда Horde по Dota 2 распалась. Об этом сообщил капитан коллектива Йоаким «Akke» Актералл.


Состав выступал с сентября 2016 года. Игроки становились победителями ProDotA Cup Europe #15

Бывший состав Horde:  

Жан «Gorgc» Стафановски 
Стив «Excalibur» Йе  
Аксел «Pablo» Кальман  
Йоаким «Akke» Актералл   
Нета «TheCoon» Шапира

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