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«Рома» предложила Тотти должность директора клуба по окончании карьеры

Источник:  The IndependentКомментарии

Как сообщает Independent, руководство «Ромы» планирует сохранить в своих рядах полузащитника Франческо Тотти, который собирается завершить профессиональную карьеру.

Отмечается, что боссы «волков» предложили экс-игроку сборной Италии должность директора клуба. Ранее сообщалось, что футболист завершит выступления по окончании нынешнего сезона.

Напомним, полузащитник, которому на данный момент 40 лет, играет за основной состав «Ромы» с 1991 года, а в 2006 году Франческо стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

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