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Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» рассказал о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил вице-президенту желто-синих Курбану Бердыеву перед ответной игрой Лиги Европы.

Как сообщает твиттер «Ростова», в черном ящике оказался памятный кубок.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала турнира завершился минимальной победой англичан со счетом 1:0. В первом матче был зафиксирован счет 1:1.

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