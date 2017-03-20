Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок
«Ростов» рассказал о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил вице-президенту желто-синих Курбану Бердыеву перед ответной игрой Лиги Европы.
Как сообщает твиттер «Ростова», в черном ящике оказался памятный кубок.
Внимание! Вопрос!— Football Club Rostov (@rostovfc) 20 марта 2017 г.
Что в чёрном ящике?
Ответы принимаем до 21:00.
Победитель получит 2 билета на ближайший домашний матч. #чгк pic.twitter.com/pLUWgH5hoz
Внимание! Ответ!— Football Club Rostov (@rostovfc) 20 марта 2017 г.
В черном ящике от Жозе Моуринью был этот шикарный памятный сувенир
😎 pic.twitter.com/GvYq0vEJxc
Напомним, что ответный матч 1/8 финала турнира завершился минимальной победой англичан со счетом 1:0. В первом матче был зафиксирован счет 1:1.
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