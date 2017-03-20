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Вячеслав Булавин: В игре с «Арсеналом» пенальти на Дзюбе был 100-процентным

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Арсенала» (2:0) и перспективах петербургского клуба в борьбе за чемпионство.

– Инициатива принадлежала «Зениту», здесь можно понять «Арсенал», что он будет обороняться всей командой. Первый тайм прошел с преимуществом «Зенита», но петербургская команда играла «без ворот». Не было видно яркой и острой игры в атаке, которая ожидалась от «Зенита». Второй тайм понравился подключениями и быстрыми передачами в штрафную.

Пенальти был 100-процентный. Я находился на трибуне, это все произошло прямо напротив нас. Дзюба уходил с мячом, был захват руками. Когда Дзюба начал заваливаться, он резко отпустил руки, как будто ничего не было. По поводу гола Данни говорить не могу, было плохо видно.

– Кого выделите из новичков?
– Трудно выделить, потому что «Арсенал» большой нагрузки на команду не оказывал. В целом смотрелся неплохо Иванович, хорошо играл против Расича. Лунев уверенно, без мандража поймал все, что надо было поймать.

– У «Зенита» остались шансы на чемпионство в этом году?
– «Зенит», конечно, поборется за первое место вместе с ЦСКА и «Спартаком». Но более чемпионскую игру на данном этапе показывает «Спартак». Более сплоченный коллектив у «Спартака», самоотдача очень хорошая. Поэтому логично, что они сейчас на первом месте, – сказал Булавин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый гол на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.  

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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