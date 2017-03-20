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Макгрегор заявил, что бой против Мэйвезера может состоится в сентябре

Источник:  Lance!netКомментарии

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что бой с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером может состояться в этом году.

«Сентябрь – это именно то, что я имею в виду. Именно этот месяц, мы близки к соглашению на этот счет», – сказал 28-летний ирландец, слова которого приводит Lance.

Напомним, Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после победы над соотечественником Андре Берто. Бой Флойда с Макгрегором может состояться только в том случае, если ирландец сможет урегулировать свои разногласия и контрактные обязательства с UFC.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс «Ти-Мобайл Арена», расположенный в Лас-Вегасе, зарезервирован на 10 июня для проведения боя между соперниками по правилам бокса.

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