Forbes включил Абрамовича и Прохорова в десятку богатейших владельцев спортивных клубов
Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов мира, в него вошли два российские бизнесмена.
Роман Абрамович занимает в этом списке седьмое место. Состояние владельца «Челси» оценивается в $9,1 млрд.
Сразу вслед за ним идет владелец клуба НБА «Бруклин» Михаил Прохоров с состоянием $8,9 млрд.
Возглавляет список генеральный директор компании «Майкрософт» Стив Балмер, состояние которого оценивается в $30 млрд. Он владеет командой НБА «Лос-Анджелес Клипперс».
На второй строчке индиец Мукеш Амбани ($23,2 млрд) – владелец команды по крикету «Мумбаи Индианс», на третьей – Пол Аллен ($19,9 млрд), владелец клуба Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс» и команды НБА «Портленд».
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